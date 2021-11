Vähihaige, kes lubab elada 100aastaseks: tahan igale poole puid kasvama panna 

Eldur Lõhmus (85) on just selline mees, kes on nõus Peetruse juurde minema alles 100aastaselt. Kõbusal taadil on selleks kõik eeldused olemas. Ta ei võta napsi ega tee suitsu. Eldur elab keset rohelust ja linnulaulu kaugel närvilistest ja tolmustest linnadest. Ja kuigi ta on Tšernobõli veteran ja käis hiljuti kurja haiguse pärast tõsisel lõikusel, on Eldur omamoodi meie aja kangelane.