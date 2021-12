Tehismõistuse insener: kui tehisintellekt on juhtumisi pahatahtlik, saame kõik surma 

Tehismõistuse arendaja, professor Tanel Tammet ütleb, et sellest, et tehismõistus millestki aru saaks ja tõlgendaks, on tohutult palju puudu, aga keegi ei tea, kui palju. „Kui suudaksime hiire võimekusega aju teha, siis see oleks juba ülikõva sõna. Aga praegu tehismõistusega hiire aju ei ole, mitte sinnapoolegi,“ ütleb Tammet.