Seisukoht | Kallas ja Kiik on otsustusvõimetud: Kõlvart sulgeb ise Tallinna koolid 

Kõlvarti sammuga pudeneb koost ka Kallase valitsuse põhimantra, et sel õppeaastal tahetakse vältida koolide koduõppele saatmist. Sedasama kinnitas Kallas veel eile õhtul telestuudios, kuid järgmine hommik tõi koolide sulgemise. Nüüd on küsimus pigem – kui lapsed on kodus, siis kas nad jäävad sinna kevadeni.

Küll aga nägi haridusminister Kersna võluvitsa koolide kaks korda nädalas testimises senise ühe asemel. Alles kaks kuud tagasi küsis Õhtuleht haridusministeeriumilt, miks testitakse nii harva. „Üldine arusaam on, et testimist on mõistlik teha vähemalt kord nädalas, selleks, et see oleks efektiivne. Samas ei pruugi tihedam testimine oluliselt suurendada tulemuse efektiivsust, kuid suurendab oluliselt kulu,“ vastas ministeerium. Testida ei tahetud, sest see oleks maksnud liiga palju. Nüüd on Kersna valmis raha testimiseks kulutama, kuid Kõlvart paneb enne koolid kinni.