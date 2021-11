„PUUDUTA MIND“ 209. SAADE | Tuntud telesaatejuht tegi oma elus kannapöörde ja avitab sind nüüd põneva videoteraapiaga 

Aveli Jänes, keda teatakse tele­saadete „Teekond iseendani“, „Armastust otsides“ ja „Hooaeg“ kunagise saatejuhina, on oma elus uue põneva lehekülje pööranud. Täna tegeleb telestaar põneva teraapiavormiga, mille on ise välja mõelnud ja ellu viinud. Aveli sõnab, et soovis aastaid läbi enda kogemuste luua uut tehnikat, meetodit, millest inimesed saaksid tervendavat kasu. Ühel rahulikul meditatiivsel päeval see teadmine temasse voolaski.