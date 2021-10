Tallinna koolides jäävad 4.–8. klassid nädalaks distantsõppele. LIINA KERSNA: kõrge vaktsineeritusega klassid peaksid jätkama koolides

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on tänase kõrge nakatumisnäitaja juures, kus viimase ööpäevaga tuvastati 2025 uut nakatunut, vaja selgeid samme, et hoida ära tervisekriisi süvenemist. „Otsuse minna osalisele distantsõppele võtsime vastu nõupidamisel pealinna koolijuhtidega. See ei tulnud kergelt, kuid arvestades praegust olukorda, ei saa me jätta ka reageerimata ega vajalikke meetmeid rakendamata. Tallinna koolides on ligi 50 kollet ning statistika järgi on kõrgeim nakatumise määr just vanusegrupis 10-14, kuid levik on ühtlaselt kõrge enamus koolides ja kõikides vanuseastmetes, sh personali hulgas. Teisalt soovime, et õpetajatele tehtava tõhustusdooside saamise järel hakkaks selle mõju toimima. Teise doosi mõju on langenud ning õpetajate tõhustustusdooside tegemine veel käib. Ja vähemoluline ei ole ka aspekt, et koolivaheajal on nii lastel kui ka peredel rohkem kontakte, reisitakse ringi nii Eestis kui ka välismaal. Ka varasem kogemus on näidanud, et pärast koolivaheaega on nakatumine alati kasvanud,“ selgitas Kõlvart otsuse tagamaid.