ÕL VIDEO | KALANDUSE KADUNUD HIILGUS: õitseajal vupsasid Hiiumaal liinilt kümned miljonid konservid. Nüüd sirutuvad puuoksad läbi tehasekatuse 

Kunagi looklesid siin sööklajärjekorrad ukseni. Tervisehäda korral sai leevendust apteegist või kohalikust arstipunktist. Käidi kinos, peeti tantsupidusid ja lihtsalt pidusid. Vanade kõrval oli palju noori inimesi. Isegi lasteaed tuli suuremaks ehitada. Nüüd on siia, pisut enam kui 300 elanikuga Kõrgessaarde jäänud peamiselt vanad. Ei mingi kino ega arstipunkti. „Üht ma ütlen: kui kalatehas veel töötas, siis oli siin noorte asula. Nüüd on see pensionäride asula,“ lausub aastakümneid tehases töötanud Olga Kääramees.