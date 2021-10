Miks on osa alla 12aastastest lastest koroona vastu vaktsineeritud, kuigi vaktsineerimine on avatud alles 12. eluaastast?

Alla 12aastastest lastest on Eestis koroona vastu vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 2,4 protsenti, ilmneb terviseameti statistikast. Ometi toda vanusegruppi Eestis ametlikult ei vaktsineerita. Kuidas see on siis võimalik?