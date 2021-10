Riigikogu infotunnis räägiti COVID-19 olukorrast Eestis

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo vastas, et COVID‑19 on tänaseks haigus, millega me peame elama ja sellega kohanema. Sellega kohanemise võimalused on Riisalo sõnul nii ravi olemasolu kui ka vaktsiinide olemasolu. „See tähendab seda, et formaaljuriidiliselt on väga raske klassifitseerida COVIDit uudse ohtliku nakkushaiguse alla, mis omakorda ei tähenda seda, et tegemist ei oleks tervisekriisiga,“ rääkis Riisalo.

Valitsusjuht selgitas, et teadusnõukoda ei ole teinud valitsusele ettepanekut pikendada läbipõdemise tõendi kehtivusaega ühe aasta peale. Kallase sõnul on see seotud ka sellega, et Euroopas on kokku lepitud läbipõdemise tõendi kehtivuse ajaks kuus kuud. Kallas möönis, et antikehasid perearstid arvestavad, kui nad annavad läbipõdemise tõendeid. „Kui antikehad on väga kõrgel tasemel, siis järelikult inimene on haiguse läbi põdenud,“ ütles Kallas ja lisas, et perearstid arvestavad antikehadega vastavalt immunoprofülaktika komisjoni soovitustele.