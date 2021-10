President Karis Soome meedias: lahendus tuleb leida valeinformatsioonile, mida levitavad meie endi poliitikud 

Teatavasti on Eestis vaktsineerimiskuur lõpetatud vähem kui 57% elanikest ja vähemalt ühe süsti on saanud ligi 59%. Kui MTV3 saatejuht Jaako Loikkanen president Alar Kariselt küsis, miks need numbrid kõrgemad pole, vastas riigipea, et sellele on keeruline vastata. Karise sõnul näeb selles küsimuses erinevust ka juba Euroopa kaarti vaadates – idapoolsetes riikides on vaktsineerimine kesisem. „Midagi on juhtunud minevikus,“ märkis Karis.

Soomes seevastu on vaktsineerimiskuuri läbinud ligi 69% ja vähemalt ühe sutsaka saanud 76% elanikkonnast. Karis spekuleeris, et põhjanaabrite edukama programmi taga võib seista asjaolu, et soomlased usaldavad oma presidenti ja valitsust rohkem kui eestlased. Samuti sõnas president, et kõik Soome parteid on jõudnud üksmeelele, et vaktsiin on haiguse alistamiseks võtmetähtsusega. „Eestis me sellist üksmeelt erinevate erakondade vahel ei näe,“ tõdes Karis.

Teadlasest president märkis, et ehkki vaktsiin ei pruugi lahendada kõiki probleeme, aitab see haiguse kõrvaldamisele selgelt kaasa, vähendades näiteks meditsiinitöötajate õlule langenud pingeid. Karis soovitas kõigil vaktsineerima minna.

Intervjueerija küsis Kariselt, kas valeinformatsioon võib laekuda välisriikidest – näiteks Venemaalt. President vastas, et sellele on raske vastata: „Mul puudub selline teave. Aga me peame lahendama valeinformatsiooni, mis tuleb meie endi poliitikutelt ja meditsiinipersonalilt.“ MTV Uutiset märkis, et Karis viitas ilmselt EKRE-le. Ent näiteks koroonapassi vastu on olnud ka Soomes üks erakond – paremäärmuslikud Põlissoomlased.