FOTOD | Suitsusurm Lilli külas: „Raivo oli lahke ja kuldsete kätega mees. Kahju, et ta elu nii lõppes.“

Möödasõitja ei pruugi aimatagi, et ruuget karva majas Karksi-Ruhja maantee ääres on äsja olnud inimese surma kaasa toonud tulekahju. Päris korras maja, ainult üks aken on eest ära, aias vedelevad madrats ja padi. Majale lähenedes lööb ninna tugev kärsahais ja on selge, et tuli pidi Raivot tabama une pealt, sest esimese korruse aknast saab päris lihtsalt hoovi ronida.

Kaks kuud tagasi meenutas Raivo Õhtulehe palvel Balti ketti, mis kulges otse tema elamise kõrvalt läbi: „Olin siis kahekümnendates aastates noor mees. Aga ega ketis saanudki väga olla, sest andsin kogu aeg osalejatele korviga õunu üle aia. Üks korv sai tühjaks, siis tuli teine täis panna.“

Suits tappis Raivo

Päästeamet sai teate põlevast majast Mulgi vallas Lilli külas kolmapäeva hommikul kell 7.32. Maja kustutama asunud päästjad leidsid köögi põrandalt hukkunu, sealsamas ahju juures oli ka kõige suurem põlengukoht. Tuli hävitas ühe toa täielikult, levis konstruktsioonidesse ning pööningulegi. Tulekahjule pandi piir kell 8.25, lõplikult kustutati tulekahju kell 11.03. Lisaks elu kaotanud 60aastasele Raivole olid majas veel mees ja naine, kes said majast iseseisvalt välja ja kelle kiirabi viis tervise kontrollimiseks haiglasse.

Viljandi korrapidamisgrupi operatiivkorrapidaja Holger Enok ütles, et suitsuandur, mida tuleroaks langenud majas ei olnud, võib sellised traagilised sündmused ära hoida. „Päästjad saavad aidata vaid peale kutse laekumist, enne seda on palju inimese enda kätes. Kui elamises on olemas ja nõuetekohaselt paigaldatud suitsuandur, teatab see tulekahjust väga varajases järgus ja võib päästa teie elu,“ paneb Enok südamele.

„Mul sõber läks täna hommikul tööle, nägi justkui suitsuvinet maja juures,“ räägib põlenud maja naabrimees. „Enne Karksit sõitsid talle tuletõrjeautod vastu. Siis ta helistas, et kas meie külas midagi lahti. Läksin õue ja nägin paksu suitsu. Leeke ei olnud, aga suitsu oli palju.“

„Päästeamet käis just kevadel kõik Lilli majapidamised läbi,“ räägib proua. „Nad ikka päris kontrollisid kõike - suitsuandureid ja vingugaasiandureid ja ahjusid. Ma ei tea, kas neil jäi Raivo juures käimata või tegid nad ettekirjutuse, et mingi aja jooksul tuleb need panna.“