100 MILJONIT EUROT! Kümnendik teise samba väljamaksetest kulus laenude tagasimaksmiseks 

„Teisest pensionisambast võetud rahaga maksti pankadele laene tagasi ligikaudu 100 miljonit eurot. Enamik neist olid krediitkaardi- ja tarbimislaenud (ligi 80 miljonit eurot). Väiksemas ulatuses maksti tagasi autoliisinguid ja eluasemelaene. Pangalaenude tagasimakseteks kasutatud raha moodustas umbes kümnendiku kogu teisest sambast väljavõetust. Tõenäoliselt tagastati laene peale pankade teistelegi laenuandjatele. Septembris paranes varasemate kuudega võrreldes pisut enam ka laenukvaliteet ehk viivises olevate laenude osakaal mõnevõrra vähenes. Seda võib ilmselt vähemalt osaliselt seostada teise pensionisamba rahaga. Pikemas vaates on oluline, et inimesed ei võtaks pensioniraha arvel parandatud finantsolukorras uusi üle jõu käivaid laenukohustusi,“ hoiatab Raudsaar.

„Eraisikute hoiused kasvasid septembris ligikaudu 800 miljoni euro võrra 11 miljardi euroni. Arvestades tavapärast hoiuste lisandumist, võib ligi 750 miljonit sellest seostada teisest sambast võetud rahaga. Hoiuste aastakasv kiirenes 24%ni. Koroonakriisi senistes haripunktides eelmise ja selle aasta kevadel, mil ebakindlus oli suur ja piiranguid palju, tarbisid inimesed vähem ja hoiuste kasv ületas märgatavalt kriisieelset taset. Viimastel kuudel, mil koroonapiiranguid on vähe olnud, on taastunud inimeste tavapärane tarbimine ja hoiused on kasvanud kriisieelsega võrreldaval tasemel. Oktoobris jõustunud uued piirangud võivad aga kasvu taas kiirendada,“ selgitab Raudsaar.