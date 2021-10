Politsei uurib teise inimese dokumentidega hääletamist ja valimisreklaamide rikkumist  

Valimistega seoses sai politsei sadakond teadet ja vihjet võimalikest rikkumistest, neist paljud olid seotud näiteks valimisreklaamide kahjustamisega. Selle osas on alustatud kümmekond väärteomenetlust, teatas politsei-ja piirivalveameti juhtivkorrakaitseametnik Tago Trei Õhtulehele. Samuti laekus teateid võimalikust inimeste mõjutamisest hääleotsuse tegemisel. Teateid võimalikust häälte ostmisest sai politsei nii Ida-, Lõuna- kui ka Lääne-Eestist. Väidetavalt pakuti hääle eest nii alkoholi kui ka sularaha, alustades 5 eurost. Ka laekusid mõned vihjed selle kohta, et inimesi transporditi valimisjaoskonda ning paluti hääl anda konkreetse kandidaadi poolt ja teateid tuli ka võõra ID-kaardi kasutamisest, rääkis Trei. „Osade nende juhtumite puhul oleme juba asjaolud kindlaks teinud ja välja selgitanud, et need pole kinnitust leidnud. Harjumaal on algatatud kriminaalasi, et kontrollida infot, nagu oleks valimistel hääletatud, kasutades selleks teiste inimeste isikut tõendavaid dokumente. Osa juhtumeid kontrollime veel,“ sõnas Trei.