ERIALI hoiustajate omastamisjuhtum: juristi menetlus läks lõpetamisele 

Riigiprokuratuur taotles 6. oktoobril Harju maakohtult Sofja Pevzner-Belošitski suhtes menetluse lõpetamist seoses oportuniteediga. „Minu kaitsealune sellega nõustus. Kohus nõustus riigiprokuratuuri taotlusega ja lõpetas menetluse 18. oktoobril ja see määrus on jõustunud,“ selgitas kaitsja, vandeadvokaat Stella Veber. Nimelt näeb seadus ette, et süüdistatava nõusolekul ja prokuröri taotlusel võib kohus menetluse lõpetada, kui tegu on teise astme kuritegudega. Riigiprokurör põhjendas kohtule lõpetamise soovi sellega, et Sofja Pevzner-Belošitski süü ei ole suur ja prokuratuur ei soovi enam menetlust tema suhtes jätkata, kuna puudub avalik menetlushuvi tema suhtes kriminaalmenetluse jätkamiseks, märkis Veber. Kuigi prokuratuur märkis kohtuistungil ka seda, et Sofja Pevzner-Belošitski süü pole suur, siis kaitsja on seisukohal, et Sofja Pevzner-Belošitski süü pole üldse tõendatud. „Nimelt kriminaalmenetluse käigus pole kogutud tõendeid, mis tõendaksid, et Sofja Pevzner-Belošitski oleks pannud toime temale etteheidetavad kuriteod. Samuti pole Sofja Pevzner-Belošitski end ka üheski kuriteos süüdi tunnistanud.“