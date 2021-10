Kas monumendisaaga saab lõpuks läbi? MTÜ Meie Viljandi tahab Joala ausamba ära osta 

MTÜ Meie Viljandi kohustub tasuma Viljandi linnale 50 000 eurot pärast seda, kui kohus on otsustanud, et Maire Joala poolt 11. jaanuaril käesoleval aastal linnale esitatud nõuded kuuluvad rahuldamisele. Selle summa ulatuses toetas linn MTÜ-d kuju rajamisel.

„Ma arvan ja olen nõus võitlema selle eest, et Eestis oleks kunst vaba ja et mitte ükski poliitik, kõrvaltvaataja või keegi teine ei saaks otsustada, mida ja kuidas kunstnik peab ja näeb enda teost ja teeb enda teost. Ma olen nõus kulutama oma närvi ja raha selleks, et seista Eesti vaba kunsti eest,“ ütles ta.

Piltlik tants ja trall kuju ümber on kestnud juba pikalt. Möödunud aasta detsembri lõpus Viljandisse püstitatud skulptuuri eemaldamist hakkas nõudma Jaak Joala lesk Maire Joala. „Eskiis ja lõpptulemus erinevad nagu siga ja kägu,“ sõnas Maire Joala aasta alguses.

„Oli ju armas, et lauljat pannakse tähele ja soovitakse talle avaldada tunnustust monumendi näol. Ent see, mil viisil see küpses ja valmis sai, oli kahetsusväärne,“ rääkis naine jaanuarikuus saates „Ringvaade. „Ma väga kahtlen, kas Jaak oleks tahtnud olla Viljandi linna kloun, keda käiakse värviliste tulede valguses vaatamas.“

Joala lesk ja Aaltonen on kohtunud mitmeteks läbirääkimisteks. Muuhulgas esitas Aaltonen 17. jaanuaril patendiametile taotluse sõnamärgi „JAAK JOALA“ registreerimiseks kaubamärgina. Selle peale teatasid Maire Joala advokaadid, et läbirääkimised selle üle, kas Joala Viljandisse püstitatud mälestusmärk jääb püsti või võetakse maha, jäävad katki ja nõutakse kuju eemaldamist.