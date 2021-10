POTJOMKINLIK LÄHENEMINE: Briti supermarketid varjavad lettidel haigutavat tühjust 

Teinekord pole küsimus isegi selles, et kaupa üldse ei oleks, vaid et poed on kunagi ehitatud ilmatu suureks. See tähendab, et nüüd, kui kaupa lettidel on iseenesest küll piisavalt, aga mitte ülekülluses nagu vanasti, jääb kundel palja silmaga peale vaadates niru mulje – mis see olgu, pooled sparglikastid on tühjad! Tegelikult kaupa isegi jagub, aga selleks, et asi liiga sovetlik välja ei näeks, tuleb appi võtta väike silmamoondustrikk.