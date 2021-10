Juhtkiri | Ökokatastroofi miniatuur 

Vahur Afanasjevi raamatust „Serafima ja Bogdan“ saame teada, et ökoloogilist katastroofi ei põhjusta mitte keegi teine peale meie endi. See on võõrandumine loodusest, lõputu tarbimine ja soov elada üha paremini. Suurte katastroofide põhjused on mitmetahulised ja keerulised mõista. Peipsi järves elutseva rääbise saatust võib võtta kui globaalse ökokatastroofi väikest mudelit ‒ kord külluses kalal on tänaseks seal juba keeruline elada.