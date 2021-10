Mari Järvelaid | Aktiivsus- ja tähelepanuhäire vajab tähelepanu 

Oktoober on üle maailma aktiivsus- ja tähelepanuhäirest (ATH) teadvustamise kuu, juhtides meie tähelepanu sellele, et liialt paljudel juhtudel on ATH diagnoosimata ja nii ka ravita jäänud. ATH on ka ainuke psüühikahäire, millega kaasneb oluliselt kõrgem Covid-19 nakatumis- ja haigestumisrisk.