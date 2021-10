PAPSIPATRULL: kooli tulnud isad tegid nädal aega kestnud õpilaste madinale lõpu 

Southwoodi gümnaasium oli kooliaasta algul täielik sõjatanner. Kusjuures omavahel ei võtnud mõõtu mitte ainult noored mehehakatised, vaid ka tüdrukute kambad. Kohalik KSLA telekanal vahendas, et 16. septembril läks asi nii hulluks, et koolimajja kutsuti politsei, kes vahistas 14 õpilast. Järgmise päeva hommikul hakkas trall uue hooga pihta ja politsei viis minema veel kaheksa last. Esimesel päeval kaklesid poisid, teisel tüdrukud. Kokku toimetati nädala sees jaoskonda 23 rusikavehkijat.