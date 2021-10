TEADLASTE SOOVITUSE KIUSTE?! Miks kehtib koroona läbipõdemise tõend vaid pool aastat? 

Õiguskantsler Ülle Madise ütles 25. oktoobril toimunud sotsiaalkomisjoni avalikul istungil, et läbipõdemise tõend võiks kehtida aasta. Kuna on olukordi, kus perearst ütleb, et inimese antikehade tase on nii kõrge, et vaktsiini pole mõtet teha. Ta lisas, et põhjusena, miks seda ei saa teha, pole mõtet tuua, et Euroopa Liidus nii ei ole.