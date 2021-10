Kümblustünn – ideaalne võimalus ka külmal sügispäeval õues koduspaad nautida! 

Kuid tünnisaun , mis heale lapsele omaselt laialt tuntud ka kümblustünni nime all, pole ainult naistele ja nende ilurituaalidele, teisedki pereliikmed saavad kümblustünnis just neile omaseid koosolemisi pidada. Kui ette tuleb võtta lapse sünnipäeva tähistamine, ei pea kindlasti unustama aias olevat kümblustünni. Tünnisaun annab palju võimalusi pidada meeldejääv sünnipäev. Hawaii, piraadi- või suisa merineitsiteemaline pidu saab hoogu juurde võimalusega end päriselt vette kasta ning vahu ja mullidega lõputult lustida. Siin saab iga pere oma fantaasia mängu panna ning kapist välja otsida nii vannipardid kui ka erinevad kostüümid, lisaks kasutada veekindlaid led-tulesid, ning tõeline merereis võib pere pisemate jaoks alata.

Kindlasti ei taha oma kvaliteetajast ilma jääda ka mehed. Siin saab mõnusa ja tervisliku ajaveetmise keskmesse tuua imelise tünnisauna. Korralikuks meesteõhtuks tuleb aga tünnile hagu anda ning vaadata, et ikka terve seltskond korraga sisse mahuks. Samuti võib kümblustünn peo ajal võtta just jahutava rolli, sest vee temperatuuri saab iga kasutaja ise reguleerida. Peale kuuma-kuuma soome sauna tundub tünnisauna 40-42 kraadine vesi otsekui paradiisina ning nahk saab jälle niisutatud. Kümblustünni saab kasutada ka külma tiigina, mis karastab tublisid saunalisi või tervisesportlasi.

Meie Lingalaius usume, et kümblustünn toob rõõmu kõigile aastaringselt ning see on suurim peo- ja seltskonnahing nii pereringis kui ka sõpradega koos olles. Kümblustünn toob kokku pered ja seltskonnad ning annab lõõgastavat-tervendavat tegevust kõigile: nii väikestele kui ka suurtele. Tünnisaun on hea sõber kvaliteetaja veetmisel ning lastele veeprotseduuride tähtsust õpetades. Pole lõbusamat ja meeldejäävamat viisi vannipartidega mängimiseks ning esimeste ujumisliigutuste tegemiseks kui seda tehakse koos endale kallite inimestega ning tundub nagu kasutada oleks kogu maailma aeg. Just sellist rahu, rõõmu, naudingut ning lähedust pakub kümblustünn oma kohaloluga.