KUHU ON LIIGUTUD KUUE AASTAGA? Riigid hakkavad aru andma: kuidas on õnnestunud täita Pariisi kliimalepet 

Keskkonnaminister Tõnis Mölder tõdeb, et ülemaailmne pingutus ei ole piisav, et saavutada 2015. aastal Pariisi kliimakokkuleppega seatud eesmärke. Näiteks hoida globaalne soojenemine alla 2 °C võrreldes industriaalühiskonnale eelnenud tasemega. Samas ütleb Mölder, et Euroopa on emissioonide vähendamisega esirinnas.

Kasemets ütleb, et Euroopa ei kavatse uusi kohustusi konverentsil võtta, kuna vaja on pigem teiste riikide järele tulemist.

Oluline punkt saab olema ka metaani emissioonide vähendamine 30% võrra. Plaan on katsetada metaani vähendamist Lõuna-Aafrika Vabariigis, mida toetavad Euroopa Liit ja ka USA. Samas pole see veel kindel. Taolist mudelit oleks võimalik rakendada ka teistes arengumaades.

Minister Mölder ütleb, et Eesti läheb konverentsile optimistlikult.

Keskkonnaministeeriumi asekantsler Kristi Klaas sõnab, et Eesti on 2020. aasta taastuvenergia eesmärgid täitnud. Samas on veel palju väljakutseid. Meretuuleparkidel näeb ta järgneval 10–15 aastal väga suurt rolli taastuvenergia tõstmisel. Muutused peavad aga tulema ka teistest sektoritest.