VAKTSINEERIMINE MAAILMAS: millistes riikides on kaitsepookimine äärmiselt edukas ja millistes pea olematu? 

Võitlus koroonarindel pole sugugi lõppenud, ent juba on enam kui 3,84 miljardit ehk umbes pooled kõigist maakeral elavatest inimestest saanud vähemalt ühe Covid-19 vaktsiinisüsti. Vaktsineerimiskuuri on läbinud 38% elanikkonnast. Kiiremini on kaitsepookimine edenenud Euroopas ning Põhja- ja Lõuna-Ameerikas. Aasias ja eriti Aafrikas on protsess aga paiguti väga aeglane. Milline on täpsemalt olukord erinevates maailmajagudes ning millistes riikides ja miks on vaktsineerimine äärmiselt edukas või hoopis väga kasin?