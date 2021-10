ELU TOOMPEAL KUI LILL? Rahvasaadikutele pole kehtestatud mingeid koroonapiiranguid 

Pesuri selgitusest nähtub, et kõikide rahvasaadikute vastu on suur-suur usaldus. „Eeldame, et kui saadik on oma haigusest teadlik, siis ta ei tule riigikokku. Senine praktika on seda toetanud,“ täpsustas riigikogu pressiesindaja. Külalistel ja ajakirjanikel palutakse Toompea lossi tulles esitada koroonapass. Tõendi puudumisel aga palutakse riigikogus viibimise ajal kanda maski.