OTSUSTATUD! Riigikogu võttis Mailis Repsilt saadikupuutumatuse

Riigikogu liikmele ei saa esitada süüdistust enne, kui temalt on võetud saadikupuutumatus. Prokuratuur saab menetlustoimingutega jätkata pärast seda, kui riigikogu on immuniteedi äravõtmise üle hääletanud ja selle kasuks otsustanud. Saadikupuutumatuse ära võtmiseks on vajalik riigikogu koosseisu häälteenamus. Riigikogu liikme volitused lõppevad aga alles siis, kui kohus otsustab ta süüdi mõista ja otsus jõustub.



Miks on Reps kriminaaluurimise all?