Adik Levin | Antivaksereid pole mõtet veenda 

Kuhu on kadunud meie rahva kaine mõistus, arukus ja tasakaalukus. Antivakserid pidevalt rõhuvad põhiseadusele. Ühes ETV+ saates ütlesin, et need kes omal ajal põhiseadust kokku kirjutasid, poleks uneski näinud, et meid võib vallutada pandeemia. Kõrvalt vaadeldes kasutavad seda protsessi ära poliitikud. Vaadeldes poliitikute kemplemist tahes tahtmata tuleb meelde mälestus ajast, kui sai tehtud teadust. Kui paigutada grupp rotte ühte puuri ja neile mitte anda süüa, on nad alguses rahulikud, siis aga tekib näljatunne ja nad hakkavad otsima toitu. Nälja tunne süveneb ja kui üks loomake komistab, süüakse ta kohe ära.