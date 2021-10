Kiri | Jätke hirmutamine - süst ei ole valus 

Miks ei räägita inimestega pärast koroonasüsti saamist? Need süstid on ju kõik valutud. Mulle on neid tehtud kolm, aga süstimisi kokku pika elu jooksul küllap üle saja ja nende hulgas ka mõned ebameeldivalt valusad. Olen kindel, et kui kohe oleks taibatud, et üheks keeldumise põhjuseks on kunagistest süstimistest tulenev pelg, siis poleks Eesti riik ELi viimaste hulgas vaktsineerimisega.