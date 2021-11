Jüri Laurson | Mis mõjutab elektri hinda? 

Foto: Aldo Luud

Taasiseseisvunud Eesti läks kiiresti plaanimajanduselt üle turumajandusele, kus kauba hind toimib vastavalt nõudmise ja pakkumise reeglite järgi. Mida suurem on nõudlus kindla toote või teenuse järgi, seda kõrgem on hind. Nii on see ka elektri hinnaga, mis on CO2 kvoodi hinnatõusuga põlevkivienergeetika ökoloogilise jalajälje ja kliimaneutraalsuse tingimuste tõttu tõstnud elektri hinna lühikese aja jooksul ülikõrgeks.