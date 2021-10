USA lubab Euroopa reisijaid riiki alates 8. novembrist 

Täielikult vaktsineerituks loetakse maailma terviseorganisatsiooni (WHO) poolt heaks kiidetud vaktsiiniga kaitstud inimesed, sh AstraZeneca sutsaka saanud. Ka need, kes on mingil põhjusel saanud erinevaid vaktsiine, loetakse vaktsineerituks, kui need vastavad WHO nõudmistele. See aga tähendab, et Sputniku süsti saanud siiski Ameerikasse veel reisida ei või. Ka ei loe Covid-19 läbipõdemise tõend.