Marina Kaljurand: koroonaviirus sai mu kätte  

„Vaatamata sellele, et olen vaktsineeritud ja olen täitnud kõiki ennetusmeetmeid, sai Covid-19 mu ikkagi kätte. Olen alates reedest seda haigust põdenud, seni suhteliselt kergelt. Loodan väga, et olukord kehvemaks ei lähe,“ kirjutab ta oma sotsiaalmeedia lehel.

1. Täisvaktsineerime ei garanteeri Covid-isse mittehaigestumist. Küll aga garanteerib vaktsineerimine, et tõenäosus haigestuda väga raskelt ning sattuda intensiivraviosakonda on kordi väiksem, kui mittevaktsineeritutel. Seda kinnitavad arstid, teadlased ja statistika. Nii et ka vaktsineeritud peavad arvestama, et nad võivad nakkust edasi kanda ja ise haigestuda, aga haiguse kulg on reeglina kordades lihtsam, kui mittevaktsineeritutel.