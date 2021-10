Juhtkiri | Auu - peaminister, palun kõvemini! 

Peaminister Kaja Kallas on kui eeskujulik õpilane, kes teab, mida teha, kuid tema jutt ei jõua kuhugi, sest ta jääb ise liiga tagasihoidlikuks. Kallase stiil võib tegelikult õige ollagi – hea peaminister on nagu hea kohtunik, keda pole märgata, kuid mäng sujub -, kuid täna pole peaministri amet see koht, kus vaikselt tegutseda. See on koht, kus peab olema pildil - igal pildil.