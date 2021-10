REPORTAAŽ | Inimeste meelsust ei muuda ka rangemad piirangud: „Käi v**** oma maskiga!“ 

„Käi v**** oma maskiga,“ ütleb Ülemiste keskuses maskita ringi jalutav mees. Ta kinnitab, et teda ei pane oma meelt muutma ükski valitsuse korraldus. Ülemiste tundubki olevat piirangute jõustamise puhul kõige leebem kaubanduskeskus. Uste peal ei ole ühtegi maski kontrollivat turvameest. Mööda keskust ringi käies hakkab silma, et maskita on umbes iga kümnes külastaja. Lisaks sellisedki, kelle puhul täidab see pigem habemekaitsme või suukorvi otstarvet: nina pole sellega igatahes kaetud.