KUIDAS VÕTAVAD UUSI PIIRANGUD VASTU LÕUNA-EESTLASED? Kes kolis autosse lõunatama, kes jätab kinno minemata, kes tahab teha kolmanda vaktsiinidoosi  

Põlvamaal Kanepis on esmaspäeval enne lõunat rahulik. Asula keskmes asub kolm poodi – Coop, Meie Pood ja aianduspood. Kõige populaarsem näib olevat Coop, mille uksest liigub rahvast sisse-välja. Poes on korraga kaks müüjat ja kolm klienti, kellest üks naine – Maarja – on maskita. Aeg-ajalt tõmbab ta nina ette salli, kuid pigem on tal nägu katmata. Maarja ütleb, et pole lihtsalt harjunud maski kandma, kuigi vahel seda ikka teeb. Sellest nädalast kehtima hakanud reeglid tema elu suuresti ei mõjuta. Poodi sammub ka härrasmees, kes maski sisenemisel ette ei pane.