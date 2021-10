Kuidas kolmandas koroonalaines mitte uppuda? Eksperdid otsivad pääseteed, Mart Helme uhkustab raudse tervisega 

Õiguskantsler Ülle Madise tõi esmaspäevasel riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil välja, et käesolevast nädalast kehtima hakanud valitsuse järgmised koroonapiirangud on õigustatud. Ta põhjendas, et enam ei saa olla eesmärk viiruseleviku piiramine, kuna koroonaviirus on siin, et jääda. Samas on vaieldamatu, et haiglate koormus on kujunenud tõsiseks probleemiks ning seda tuleb kergendada. Olukord on hapraks muutumas haiglapersonaliga, kellel pole jaksu. „See on legitiimne eesmärk,“ ütles Madise.