Ida-Viru Keskhaigla: valus on kuulda, kuidas tõsise kopsude kahjustusega koroonapatsiendid üritavad vaktsiini küsida. Sellel hetkel ei ole vaktsiin enam vajalik, sealt algab võidujooks ajaga. 

„„Mittevaktsineerimine on minu valik“, kostub murettekitava sagedusega tänavatel möödujatelt, poekülastajatelt, ajaviitekohtades käijatelt... Sellist valikut tehes paneme arstid olukorda, kus nemad peavad valima, kes ellu jääb. Ükski meist ei taha seda valikut, kuid see risk võib lähiajal realiseeruda. Lastes ennast vaktsineerida, annad paljudele teistele võimaluse kriitilises situatsioonis ellu jääda. COVID ei kao kuskile. See tuli, et jääda. Meie eesmärk on uue reaalsusega kohaneda ning kaitsta ennast ja teisi. Kahtlemata on see suur väljakutse, aga koos me saame paremini hakkama. Viiruse ohjeldamine algab meist endist,“ tõdetakse haigla pöördumises, et Covid-19 haigestumus on aktiivses tõusufaasis, mis võib varsti sundida plaanilist ravi piirama hakkama.

Haiglate seis on keerulisem kui eelmiste viiruslainete korral. Õdede puudus ei võimalda suurendada Covid-osakondades voodikohtade arvu. Eelmisel aastal oli selline võimalus, täna on olukord halvenenud. Mida see tähendab? Eelkõige seda, et edasi on ainus võimalus koroonapatsiente vastu võtta, piirates arstiabi saadavust teistes osakondades.

Äärmiselt masendav on ka see, et ravipiirangud võivad mõjutada ka erakorralist arstiabi vajavaid patsiente, kes puutuvad paratamatult kokku väga pikkade ooteaegadega ja, mis veel tõsisem, teadmatusega, kas arstiabi üldse tuleb. Selle tagajärg saab olema väga nutune, tõdetakse haigla sotsiaalmeedias.

.„Ajalooliselt on välja kujunenud nii, et ulatuslikku epideemiat saab seljatada ainult suurvaktsineerimise teel. Muid valikuid meil tänapäeval ei ole,“ ütles infektsioonikontrolli teenistuse direktor dr Natalia Nikitina.

Haiglate eesmärk on ravida kõiki patsiente, kes vajavad haiglaravi. Me tahame säilitada seda võimalust. Peame tegutsema ennetavalt, kuna meie võimuses on kõige nutusemad tagajärjed ära hoida.

Haigla tuletab meelde, et kaitsepookimine vaktsineerimiskabinetis on kindlaim ennetav meede.

Valus on kuulda, kuidas vaevalt rääkida suudavad raskemas seisundis tõsise kopsude kahjustusega koroonapatsiendid üritavad kõigest jõust, mis järgi on jäänud, vaktsiini küsida. Sellel hetkel ei ole vaktsiin enam vajalik, sealt algab võidujooks ajaga.