Meedikud: üha keerulisem on leida töötajaid koroonaosakondadesse 

Arstid näevad, et praegune koroonalaine on varasematest tugevam, pikem ja tervishoiusüsteemile raskem. Vaktsineerimine on ainus tõendatud viis kriisist väljumiseks ja riigijuhid peavad olema siin eeskujuks nii sõnades kui tegudes.

Olukorras, kus viirus levib kontrollimatult, plaanib valitsus lõpetada haiglate Covidi ravi lisakulude rahastamise. Järgmisest aastast kaetakse need meie kõigi ravikindlustusmaksust. Kui viiruselaine taandudes on võimalik plaaniline ravi taastada, siis ei pruugi selleks raha jätkuda ja praegu peatatud ravi ja operatsioonid võivad edasi lükkuda teadmata ajani.

Pandeemia ajal kehtivaid andmekaitse reegleid on vaja kiiresti muuta, et need ei segaks nakatumise piiramist ja vaktsineerimise korraldamist. Absurdne on olukord, kus terviseametnik, koolijuht ja tööandja ei tohi teada vaktsineerimisandmeid ega nakatunute nimesid, mistõttu näiteks lähikontaktseid välja selgitada ja isolatsiooni suunata on praktiliselt võimatu.