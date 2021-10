Peaminister Kallas: kui mõni riigikogu liige leiab, et koroonaosakonnad pole ülekoormatud, siis ma võin teile sinna ekskursiooni korraldada

Epidemioloogiline olukord on Eestis kriitiline ning suuremad haiglad on olnud sunnitud piirama elude päästmiseks plaanilist ravi. Tänasest hakkasid kehtima uued kontrollmeetmed, mille kohaselt saavad kontrollitud tegevustes osaleda üksnes vaktsineeritud või Covid-19 läbi põdenud täiskasvanud. Samuti muutus rangemaks maskikandmise kohustus.

Samal teemal Poliitika Alkoholismist ja suitsetamisest vabaks kahe tunniga – mil moel? Peaminister Kaja Kallas ütles täna riigikogu ees, et kontrollimeetmete eesmärk on hoida vaktsineerimata inimesi haigestumast, et haiglaravi vajaks võimalikult vähe eestimaalasi ning haiglatel oleks võimalik aidata kõiki abivajajaid, mitte ainult Covid-19 haigeid.

Kallas ütles riigikogu ees tehtud poliitilises avalduses, et koroonaviiruse leviku olukord Eestis on taas erakordselt kriitiline. „Kui esimeses kahes laines vajasid kõige suuremat kaitset eakad, siis nüüd vajavad kaitset eeskätt need inimesed, kes on vaktsineerimata. Covidisse nakatunud vaktsineerimata inimesed on nakkavamad kui vaktsineeritud, nad põevad raskemalt ning satuvad suurema tõenäosusega ja kauemaks haiglasse. Haiglates on meil peamiselt vaktsineerimata inimesed,“ lausus ta.

Kallas nentis, et kui haiglatesse jõuab järjest enam Covid-19 haigeid, siis tuleb sulgeda teisi erialasid. „Valikud on karmid – esmalt jäetakse ära plaanilised operatsioonid, näiteks valutavad puusad, liigesed, ka südameoperatsioonid lükatakse edasi. Need inimesed ei saa oma haigusi valida ja vajavad ravi. Covidi haiged saavad kaitsta end vaktsineerimise läbi, et nad seda haigust nii raskelt ei põeks ja haiglasse ei satuks,“ ütles ta.

Kallase sõnul on Eesti meditsiinisüsteemil praegu raske aeg, mille ületamiseks vajavad nad toetust ja töörahu.

„Mõned riigikogu liikmed ütlevad, et haiglates on ruumi küll ja selle pärast muretsema ei pea. Küsimus ei ole ju voodites. Neid võib ju järjest juurde tuua. Küsimus on inimestes, kes Covidi osakondades töötavad. Tuleb silmas pidada, et Covidi osakonnas on vaja kaks komplekti meditsiinitöötajaid, sest tuleb kanda turvavarustust,“ tõdes peaminister, et meditsiinitöötajad ei ole nõus enam Covidi osakondades töötama.