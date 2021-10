JÄLLE RIIGIPÖÖRE: Sudaanis kukutas sõjavägi ajutise valitsuse ja vahistas mitu ministrit 

Möödunud nädalal toimusid Sudaanis viimaste aastate suuremad meeleavaldused. Tuhanded inimesed kogunesid tänavatele, et protestida sõjaväe võimu taastamise vastu – veidi varem olid paljud sudaanlased nõudnud hoopis vastupidist. Olukord on olnud juba mõnda aega pingeline. Õli on tulle lisanud Sudaani raske majanduslik seis, mistõttu on toetus ajutise valitsuse vastu viimastel kuudel kahanenud. Siiski teatasid väliseksperdid alles mõne päeva eest, et ehkki situatsioon Sudaanis on keeruline, ei ole riigipööre tõenäoline. Selgus, et nad eksisid.