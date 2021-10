Õhtuleht Kirjastus sulgeb Linnalehe  

„Möödunud aastal alanud koroonakriis pühkis tuntava osa Linnalehe reklaamikäibest. Oleme aasta jooksul kõikvõimalikke Linnalehe väljaandmisega seotud kulusid kokku tõmmanud ning samal ajal olnud optimistlikud reklaamimahtude taastumises Linnalehes, kuid tänaseks on selgeks saanud, et need ei taastu piisavas mahus ei sel ega järgmisel aastal,“ selgitas Õhtuleht Kirjastuse tegevjuht Erik Heinsaar.