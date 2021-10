KUIDAS TÖÖANDJAD ÕHUTAVAD VAKTSINEERIMA? Kes meelitab puhkusega Egiptuse viietärnihotellis, kes kutsub rääkima Arkadi Popovi, kes andis armuaega 1. novembrini 

„Kontorist on meil enamus vaktsineeritud, sama puudutab ka spetsialiste ja keskastme juhte. Paraku operaatorite, tõstukijuhtide ja teiste tootmistöötajate seas on vaktsineeritus väga madal. Oleme proovinud töötajaid suunata vaktsineerima, aga oleme vastu saanud isegi vägivaldset reaktsiooni,“ kirjeldas 208 töötajaga Raplamaa suurima tööandja, Kohila Vineeri tootmisjuht Andres Laht ettevõttes valitsevat suhtumist vaktsineerimisse. „Kogu see Covid-kriis on olnud ettevõtte jaoks väga kurnav. Meil on pidevalt keegi Covidiga maas või isolatsioonis. Karmimatel juhtudel on olnud maas ligi vahetuse jagu inimesi. See teeb keeruliseks hoida tehast töös ning tagada klientide tellimuste õigeaegset täitmist. Lisaks oleme maksnud kümneid tuhandeid haigushüvitiste näol inimestele, kes istuvad isolatsioonis. Oleme maksnud ületundide eest neile, kes peavad puuduvaid inimesi asendama.“