OTSE | Eesti, meil taaskord probleem! Toompeal uuritakse tervishoiusüsteemi vastupidavust tõsinevas koroonalaines

Kallase sõnul ei ole ühtset seisukohta, kas aitab. Murekohtadena tõi Kallas muu hulgas välja, et sedalaadi lähenemine võib hirmu just kütta. Nimelt on praegu jäänud vaktsineerimata inimesed, kes kardavad kõrvalmõjusid ning käitumisteadlased on välja toonud, et sedalaadi rahalise meelehea pakkumine ei too soovitud tulemust.