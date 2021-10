OTSE | Eesti, meil on taas probleem! Toompeal uuritakse tervishoiusüsteemi vastupidavust tõsinevas koroonalaines

Õiguskantsler Ülle Madise ütleb, et küsimus on õigustatud. Hetke teadmine on aga see, et 95% Covid-19 haigetest, kes intensiivravile satuvad, on vaktsineerimata. Madise, toetudes spetsialistidele, ütleb, et just intensiivravi on haiglatele kõige kulukam ja personali seisukohalt kõige kurnavam.