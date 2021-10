Kohus kohustas Katrin Lusti allikat väited ümber lükkama  

Mullu kevadel Kanal 2 eetris olnud „Kuuuurijas“ räägiti Allestpacis toodetavatest maskidest. Osaühing ALLESTPAC esitas Harju maakohtusse hagi kahe saates esinenud inimese suhtes ebaõigete faktiväidete ümberlükkamise nõudes ja 3500 eurose hüvitise nõudes. Ühe inimese osas jättis kohus hagi rahuldamata, teise osas rahuldas kohus hagi osaliselt. Läinud nädalal tehtud Harju maakohtu otsuse järgi kohustas kohus J. ühe päeva jooksul pärast kohtuotsuse jõustumist ümber lükkama Katrin Lustile avaldatud ja 06.04.2020 kell 20.00 Kanal 2 eetris olnud saates „Kuuuurija“ avaldatud ebaõiged faktiväited, järgmises sõnastuses: „Mina, J. avaldasin Katrin Lustile Osaühingu ALLESTPAC kohta järgmiseid ebaõigeid väiteid, et: Osaühingu ALLESTPAC tootmisruumi laua taga istus ligi 30 inimest; Osaühing ALLESTPAC rikub eriolukorra reegleid, kuna sealne tootmine on korraldatud viisil, mis ei vasta nõuetele. Eeltoodud faktiväited on valed.“ Kohtuotsus pole jõustunud.