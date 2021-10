Ene Pajula | Me oleme sõjas, aga kelle vastu, küsib mammi

„Aitäh, Varro!“ ütleb mammi ja mõtleb seda täiesti tõsiselt. „See, et sa tervele maailmale teada andsid, kus asub restoran, kus vaktsiinipasse kontrollitakse, oli kindlasti jumalale meelepärane tegu! Nüüd teavad inimesed, kuhu on ohutu sööma minna.“ Nagu oli jumalale meelepärane ka üleskutse, et teisedki vaktsiinitud sinna oma jalga ei tõstaks. Mammi kutsub üles teisigi antivaksereid teada andma kohtadest, kuhu neid pole lubatud.