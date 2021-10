ÕL VIDEO | KAS TALV TULEB KÜLM JA LUMINE VÕI SOE NING VIHMANE? Metsavana ajab näpuga metsseapõrnal järge ja selgitab 

Arvo Saidla koduõuel ulub niivõrd vilu ja vinge tuul, et ähvardab ilmatarga ruudulise nokatsi peast puhuda. Saidla lükkab seepeale mütsilotu kindlamalt pähe ja rähmab käega toa poole. „Väljas on nii ja naa, lähme parem sisse. Mul seapõrn juba välja pandud, ahven ka. Eile (neljapäeval) püütud.“ Hiljaaegu sai Metsavana tuttava jahimehe käest metsseapõrna. Ta tunnistab, et pole sellist varem näinudki: „Tavaliselt on metsseapõrn sellise keskmise isendi oma, keskmiselt 38 sentimeetrit pikk. Üle 40 on kõva sõna. Aga see on 50 sentimeetrit pikk.“