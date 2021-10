Kiri | Jalgratastest näeb Eesti jõukust 

Ja neid on ka selliseid, millest paistab Eesti jõukus. Soomes on koolide juures olnud lastel jalgrattaid juba aastakümneid, aga nüüd on see samamoodi Eestis. Eriti linnade ümbruses, kus on jalgrattateed olemas. See on hea asi, et lapsed saavad sõita rattaga kooli, aga kas neile liiklusreegleid ka seal õpetatakse?

Tundub, et lapsed lahkuvad koolist nii, et eriti ei jälgita teisi liiklejaid. See on aga tähtis, et avariisid vältida. Sama on tõukeratastega. Needki, eriti elektrilised, sõidavad nii kiiresti, et on päris hirmuäratav. Nende suhtes peaks koolis lapsi hoiatama, et ei tohiks sõita täiskiirusega. Kahjuks ei pea paljud lapsed reeglitest kinni ja nii võivad tulla väga kurvad tagajärjed.