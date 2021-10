Juhtkiri | Tanel Kiik on igavene 

Oli ka teisi hääli. 9. oktoobril hoiatab matemaatilise statistika professor Krista Fischer, et kuu pärast oleme punases kriisis. 13. oktoobril avaldab teadusnõunik Mario Kadastik prognoosi, mis näitas, et oleme teel kriisi ja on viimane hetk tegutseda. 20. oktoobril teatab TÜ Kliinikum, et nad peatavad plaanilise ravi. 22. oktoobril teatab terviseamet, et esmaspäevast (st tänasest) tagatakse Eestis eelkõige erakorralise ja vältimatu abi andmine, see tähendab mitte plaaniline ravi.

Aga minister Kiik ei astu tagasi, sest ta ei näe endal süüd. Süüdi on kõik teised: halvad prognoosid, inimesed, kes ei taha vaktsineerida, kuid mitte tema. Tema pole süüdi, et Eesti vaktsineeritus on Euroopa viimaste seas, tema pole ka süüdi, et Eesti nakatumine on Euroopa tipus. Kiik näeb ennast kui päästjat, inimest, kes tüürib meid sellest kriisist välja, küsimata, kes on see inimene, kes on meid sellisesse kriisi suunanud. Tanel Kiik on igavene, sest julgust teda vallandada pole ka peaminister Kaja Kallasel. Kiik kuulub teise erakonda ja nii võib võimuliit laguneda. Võim on tähtsam kui inimelud (seda kinnitab ka EKRE juhi Martin Helme tegevus).