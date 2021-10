Mart Riikoja | Jüri Ratas – peaministreist kõige tagurlikum 

Mäletate veel novembrit 2016? Veidi vähem kui viis aastat tagasi muutus Keskerakond üleöö parketikõlbulikuks parteiks. Hoolimata lepingust Ühtse Venemaaga, hoolimata kriminaalkaristustest ja kriminaalidest erakonna mõjutipus. See kõik oli köömes tõsiasja kõrval, et lõpuks ometi oli Edgar Savisaar sunnitud partei esimehe kohalt lahkuma. Olgu kõrvalepõikeks öeldud, et kui ma 16 aastat tagasi ennast Tallinnast välja kirjutasin, siis vastasin küsijatele naljatamisi: „Ei mingit koostööd savisaarlastega!“