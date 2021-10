VASTUTUSTUNDE ETALON! Peaministri büroosse saab vaid koroonapassiga, ministeeriumide režiim on süldim 

Augusti keskpaigas teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo avalikkusele, et on saavutatud kokkulepe bioloogiliste ohutegurite määruses. 2000. aastal vastu võetud määrust täiendati koroonaviirusest tingitud ohtudega. Täienduste järgi said tööandjad ennetusmeetmena õiguse küsida töötajatelt Covid-19 haiguse läbipõdemise, negatiivse testi tulemuse või vaktsineerimise kohta ehk teha kõik selleks, et töökeskkond oleks ohutu ja töö ei katkeks. Pressiteates rääkis tervise- ja tööminister Tanel Kiik, et ennetusmeetmete valik ja alternatiivide kasutamine jääb aga tööandja teha ning oleneb riskihinnangust ja võimalustest.