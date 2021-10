EKRE-st lahkub Tallinna volikogu liige: mul on piinlik ja kahju, et inimeste tervis on seatud niivõrd küüniliselt valimisvankri ette 

„Eilne meeleavaldus Vabaduse väljakul olukorras, kus plaaniline ravi peatatakse, kus arstid, õed ja hooldajad teevad üliinimlikke pingutusi ning võitlus käib inimelude nimel, ei luba mul enam vaikida ega jääda passiivseks kõrvaltvaatajaks. Mul on piinlik ja kahju, et inimeste tervis ja sissetulek, hirmud ning pettumused on seatud niivõrd küüniliselt valimisvankri ette. Seda aga paraku eile kõige ehedamalt nägime,“ lisab ta.



Remmak-Grassmanni sõnul on vastutustundetud EKRE juhtide tehtavad üleskutsed eirata reaalsust, eirata selle viiruse ohtlikkust ning püüdlusi sellega võitlemisel. „Ma ei soovi suletud Tallinnat ega Eestit, veel vähem aga kaotatud elusid ning murest murtud peresid. Mul on raske uskuda, et keegi võiks sellist asja tahta, kuid just sel teekonnal on mu endine koduerakond liikumas. Ma ei tea ega mõista, miks…“



Remmak-Grassmann lisab, et jääb siiski Tallinna Linnavolikogusse seisma Pirita inimeste eest, kes teda usaldasid ja kes talle oma hääle andsid. „Ma ei soovi, et linnaosa kaotaks volikogus ühe mandaadi ning ma ei taha, et volikogu koht läheks erakonnale, mis ei jaga neid väärtusi, mida mind toetanud piritalased õigeks peavad.“