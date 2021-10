Jüri Ratas: koolivaheajal on õige jätta lapsed vaktsineerimata vanavanemate juurde viimata 

„Meie seis on keeruline, me seisame katastroofi äärel. Eestimaa elu toimimiseks vajame täna iga inimese pingutust ja meil tuleb üksteisega arvestada. Viimastel päevadel on tulnud Eesti haiglatest raskeid sõnumeid, plaaniline ravi on mitmes kohas suuresti suletud ja meditsiinipersonal kurnatud,“ alustab Jüri Ratas ja lisab: „Iga päev kaotab keegi ema või isa, vanaisa või vanaema, õe või venna, poja või tütre. See on traagika sellele perekonnale, nende tutvusringkonnale, kogu ühiskonnale. Pingutus muutuseks sõltub meist igaühest – Sinu käes on pereliikme, sõbra, naabri ja Sinu enda elu.“

„Vikatimeest saame tagasi lüüa läbi elanikkonna vaktsineerimise. Meil ei ole teist, paremat teed. Kooli lahtiolekut saame samuti tagada just läbi kaitsesüstimise. Meie leib laual sõltub töökohast, mida saame hoida läbi vaktsineerimise. Eestimaa rahva füüsiline, vaimne tervis ja inimeste heaolu, aga ka majanduse ja ettevõtluse käekäik sõltub kriisi ületamise kiirusest. Aitäh kõigile, kes on juba end selle raske haiguse vastu kaitsnud,“ kirjeldab Ratas ja jätkab teemat oma hiljutise kohtumisega Taani Kuningriigis, kus arutas samuti koroonaolukorda.

„Praegu on seal (Taanis-toim.) COVID-19 patsiente haiglates kordades vähem kui kevadel. Taanis, aga ka teistes Põhjamaades on kahe doosiga vaktsineeritud täiskasvanuid 80-90%, mis võimaldab inimestel elada avatud ühiskonnas. Soovin, et ka Eesti saaks olla nagu nemad. Terve. Avatud. Optimistlik.“

„Lähtun oma töös sellest, et olen Riigikogu esimees kõigile Eestimaa inimestele. Nii neile, kes tegid alles oma esimese vaktsiini või said tõhustusdoosi, kõigile tervishoiutöötajatele, kes pingutavad võimekuse piire ületades kui ka neile, kes on veel vaktsineerimata ja piirangute vajaduses kahtlevad. Saatused on erinevad, valikud on erinevad, aga meid ühendab üks – kõik me tahame sellest olukorrast välja pääseda. Usun, et Eestimaa inimeste ühtsus on tugevam kui viirus. Rääkigu nad kodus seda või teist keelt, olgu vaktsineeritud või veel vaktsineerimata ükskõik millises Eestimaa paigas,“ kirjeldab Ratas.

„Eesti on erilises olukorras ning seis on kahjuks kiiresti halvenenud. Vajame viiruse leviku tõkestamiseks selgeid ja konkreetseid meetmeid kuni eriolukorra kehtestamiseni välja. Meil tuleb ühiskonnana koonduda ja ühiselt pingutades see kriis ületada. Haiglaravi vajavate patsientide arv on kiirelt tõusmas. Keegi meist ei soovi, et tema ravimiseks ei jaguks arste, õdesid, palateid, voodeid. Meil kõigil tuleb kanda ohvreid eeskätt oma mugavuste arvelt. Seda kõike selleks, et mitte kanda suuremaid ohvreid inimeludes. Sest elu hapnikumaski all või juhitaval hingamisel on hullem kui mis iganes piirangud,“ rõhutab Ratas, et kõigil tuleb mugavuse arvelt ohvreid tuua.